Артём Дзюба: сам удивился, что болельщики «Спартака» ко мне относятся спокойно

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба после матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4) высказался об отношении к нему болельщиков красно-белых.

«Я сам удивился, что болельщики «Спартака» ко мне относятся спокойно. Со временем фанаты успокаиваются, ведь со временем эмоции уходят и появляется логика. Болельщики намного теплее. Даже когда выходил с автобуса и разминался, то группа болельщиков отнеслась по-тёплому, хотя думал, что будет подколка. Время идёт и все всё осознают. У «Спартака» всё хорошо, и у меня всё хорошо. Жалеть мне не о чем», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.