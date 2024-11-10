Артём Дзюба: сам удивился, что болельщики «Спартака» ко мне относятся спокойно
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба после матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4) высказался об отношении к нему болельщиков красно-белых.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28' 2:0 Угальде – 58' 3:0 Бонгонда – 63' 4:0 Угальде – 74'
Удаления: нет / Бакаев – 86'
«Я сам удивился, что болельщики «Спартака» ко мне относятся спокойно. Со временем фанаты успокаиваются, ведь со временем эмоции уходят и появляется логика. Болельщики намного теплее. Даже когда выходил с автобуса и разминался, то группа болельщиков отнеслась по-тёплому, хотя думал, что будет подколка. Время идёт и все всё осознают. У «Спартака» всё хорошо, и у меня всё хорошо. Жалеть мне не о чем», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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