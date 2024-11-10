Вратарь «Спартака» Максименко поделился впечатлениями от победы над «Акроном»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (4:0).

«Нормальные и рабочие ощущения от победы над «Акроном». Двигаемся дальше, не надо заострять внимание на этом. Приятно, порадуемся, но уже завтра будут другие мысли», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий красно-белых Тео Бонгонда. На 58-й минуте преимущество «Спартака» укрепил нападающий Манфред Угальде. На 63-й минуте Бонгонда оформил дубль. На 74-й минуте Угальде забил четвёртый гол хозяев в матче, также оформив дубль.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.