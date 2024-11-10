Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Спартака» Максименко поделился впечатлениями от победы над «Акроном»

Вратарь «Спартака» Максименко поделился впечатлениями от победы над «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Нормальные и рабочие ощущения от победы над «Акроном». Двигаемся дальше, не надо заострять внимание на этом. Приятно, порадуемся, но уже завтра будут другие мысли», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий красно-белых Тео Бонгонда. На 58-й минуте преимущество «Спартака» укрепил нападающий Манфред Угальде. На 63-й минуте Бонгонда оформил дубль. На 74-й минуте Угальде забил четвёртый гол хозяев в матче, также оформив дубль.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Материалы по теме
Артём Дзюба: сам удивился, что болельщики «Спартака» ко мне относятся спокойно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android