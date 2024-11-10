Александр Максименко высказался о соперниках сборной России

Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко высказался о соперниках национальной команды на ноябрьском сборе на товарищеские матчи. Напомним, 15 ноября сборная России сыграет с командой Брунея, а 19 ноября — с Сирией.

«В сборную всегда приятно приезжать. Настроен. Не слышал ничего о сборных Брунея и Сирии, но удивления они не вызвали», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.