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Тео Бонгонда прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Акроном»

Тео Бонгонда прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Акроном»
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о победе в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (4:0). Бонгонда оформил дубль, как и его одноклубник Манфред Угальде.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Мы были настроены на победу, на хорошую игру. Все хотели перед паузой уйти в хорошем настроении. С первой минуты мы были лучше, нам всё удалось», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков.

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