Тео Бонгонда прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Акроном»

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о победе в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (4:0). Бонгонда оформил дубль, как и его одноклубник Манфред Угальде.

«Мы были настроены на победу, на хорошую игру. Все хотели перед паузой уйти в хорошем настроении. С первой минуты мы были лучше, нам всё удалось», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков.