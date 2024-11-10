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«Хлопки не были в адрес судьи». Бакаев прокомментировал удаление в матче со «Спартаком»

«Хлопки не были в адрес судьи». Бакаев прокомментировал удаление в матче со «Спартаком»
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Игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о поражении команды в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Хлопки не были в адрес судьи. Болельщики хлопают, и я тоже имел в виду: «Давайте, давайте». Ажиотаж, эмоции… Я уже вырос, что «Спартак» — чужая или нечужая команда. Я выхожу играть и выигрывать место в стартовом составе. Мне неважно, против кого играть.

Мы пытались показать высокий прессинг, но сели в оборону, что очень плохо. Такой «Спартак» нужно было прессинговать. Если сильно прессинговать, то в обороне у них появятся ошибки. Поэтому сами неправильно начали игру. Нам нужно работать и разбираться в себе», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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