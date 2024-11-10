«Челси» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Гюсто, Кайседо, Лавиа, Палмер, Джексон, Нету, Мадуэке.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Тимбер, Парти, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков за 10 матчей. «Арсенал» (18) располагается на шестой строчке.