«Челси» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ
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Сегодня, 10 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовые составы команд:
«Челси»: Санчес, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Гюсто, Кайседо, Лавиа, Палмер, Джексон, Нету, Мадуэке.
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Тимбер, Парти, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли.
«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков за 10 матчей. «Арсенал» (18) располагается на шестой строчке.
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