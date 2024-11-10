«Рубин» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

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Сегодня, 10 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв (Москва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы играющих команд:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Иву, Чумич, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Кайо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Козлов, Батчи, Ленини, Кордоба.

После 14 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 36 очков.