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Малышев: с Амаралом планировали строить историю вдолгую — не получилось

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о бывшем спортивном директоре красно-белых Томаше Амарале.

«Хотелось бы выстраивать клуб в условиях стабильности. Спортивный директор — важный человек. Хотелось бы строить историю вдолгую, так планировали и с Томашем, но не получилось», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 10 ноября, «Спартак» на официальном сайте объявил, что Томаш Амарал покинул пост спортивного директора клуба.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 36 очков после 14 матчей. Сегодня, 10 ноября, «быки» сыграют с казанским «Рубином».