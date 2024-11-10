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Генеральный директор «Спартака»: не жалею, что было принято решение в пользу Амарала

Генеральный директор «Спартака»: не жалею, что было принято решение в пользу Амарала
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Генеральный директор «Спартак» Олег Малышев заявил что не жалеет о приглашении на пост спортивного директора клуба Томаша Амарала. Сегодня, 10 ноября, было объявлено об уходе Амарала из клуба.

«Трудно сказать, является ли назначение ошибкой или нет. Но не жалею, что было принято решение в пользу Амарала. Мы должны быть благодарны, но пришло время идти дальше. Решение принято», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

До «Спартака» Томаш Амарал работал в португальской «Бенфике». После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

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