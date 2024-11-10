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Гендиректор «Спартака» Малышев: Амарал сделал огромную работу, но клуб недоволен летним ТО

Гендиректор «Спартака» Малышев: Амарал сделал огромную работу, но клуб недоволен летним ТО
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил работу Томаша Амарала на посту спортивного директора клуба. Ранее было объявлено об уходе Амарала из «Спартака».

«Во-первых, мы благодарны за работу, которую он провел. Я говорю это не ради формальности. Томаш не только сделал несколько успешных трансферов в виде Угальде и Барко, но и проделал огромную работу. Но клуб не очень доволен итогами летнего трансферного окна», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

До «Спартака» Томаш Амарал работал в португальской «Бенфике».

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

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