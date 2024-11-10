Гендиректор «Спартака» Малышев: Амарал сделал огромную работу, но клуб недоволен летним ТО

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил работу Томаша Амарала на посту спортивного директора клуба. Ранее было объявлено об уходе Амарала из «Спартака».

«Во-первых, мы благодарны за работу, которую он провел. Я говорю это не ради формальности. Томаш не только сделал несколько успешных трансферов в виде Угальде и Барко, но и проделал огромную работу. Но клуб не очень доволен итогами летнего трансферного окна», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

До «Спартака» Томаш Амарал работал в португальской «Бенфике».

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.