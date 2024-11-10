Генеральный директор «Спартака»: у нас есть новые кандидаты на пост спортивного директора

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что у клуба есть кандидаты на пост спортивного директора.

«У нас есть новые кандидаты, мы работаем над этим. Сообщим, когда будет принято решение», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 10 ноября, московский «Спартак» на официальном сайте объявил, что Томаш Амарал покинул пост спортивного директора клуба.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 36 очков после 14 матчей. Сегодня, 10 ноября, «быки» сыграют с казанским «Рубином».