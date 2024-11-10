Генеральный директор «Спартака» Малышев: у нас есть стратегия, которой мы придерживаемся

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о планах на будущее клуба после ухода Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых.

«Я не знаю, что будет. У нас есть стратегия, которой мы придерживаемся. Она основана, чтобы наиграть молодых своих игроков и приглашать иностранцев. Мы будем двигаться по этой стратегии, как и новый директор», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

До «Спартака» Томаш Амарал работал в португальской «Бенфике».

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.