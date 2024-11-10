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Гендиректор «Спартака» Малышев: уход Амарала не повлияет на Станковича

Гендиректор «Спартака» Малышев: уход Амарала не повлияет на Станковича
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев считает, что уход Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых не повлияет на работу главного тренера команды Деяна Станковича.

«Я считаю, что уход Томаша не влияет на тренера. Мы его поддерживаем и будем делать все, чтобы он остался в «Спартаке». Я буду отвечать за то, что происходит в клубе. Будет приглашен спортивный директор, и мы будем устраивать работу вместе», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

До «Спартака» Томаш Амарал работал в португальской «Бенфике».

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

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