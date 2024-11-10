Генеральный директор «Спартака»: почему приняли решение по Амаралу сегодня? Пришло время

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался по поводу увольнения спортивного директора Томаша Амарала.

— Почему именно сегодня было принято решение?

— Пришло время, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

До «Спартака» Томаш Амарал работал в португальской «Бенфике».

«Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 28 очков за 15 матчей. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с московским «Локомотивом». Матч состоится 23 ноября на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», начало игры — в 18:00 мск.