Генеральный директор «Спартака» Малышев прокомментировал уход Томаша Амарала

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал уход спортивного директора клуба Томаша Амарала.

«Совместное решение клуба и Томаша. Пусть то, какие конкретно обсуждали вещи, останется внутри. Решение принято несколько дней назад, решили объявить сегодня», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что португалец Томаш Амарал покинул пост спортивного директора красно-белых по взаимному соглашению сторон. Специалист проработал в этой должности с декабря 2023 года.