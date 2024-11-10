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Гендиректор «Спартака» отреагировал на слухи о переговорах Андреева с российскими игроками

Гендиректор «Спартака» отреагировал на слухи о переговорах Андреева с российскими игроками
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слухи о том, что агент Павел Андреев вёл переговоры с российскими игроками.

«Это неправда, что с большой группой российских игроков переговоры вёл Павел Андреев. Я не подтверждаю эти слухи. Были игроки, которых ведёт Павел, в этих моментах он участвовал. Но все решение принимал Томаш», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 36 очков после 14 матчей. Сегодня, 10 ноября, «быки» сыграют с казанским «Рубином».

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