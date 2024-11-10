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Генеральный директор «Спартака»: не рассматриваем Пинту на должность спортивного директора

Генеральный директор «Спартака»: не рассматриваем Пинту на должность спортивного директора
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что главный скаут клуба Жоаким Пинту не рассматривается в качестве кандидата на замену Томашу Амаралу, который покинул должность спортивного директора красно-белых.

«Жоаким Пинту остаётся в клубе. Он возглавляет нашу скаутскую службу, мы продолжаем с ним работать. Но мы не рассматриваем его на должность спортивного директора», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с московским «Локомотивом». Матч состоится 23 ноября, начало — в 18:00 мск.

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