Малышев — об аудите по трансферу Жозе: все действия контролирует клуб

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о переходе в клуб нападающего Виллиана Жозе.

«Если вы имеете финансовые аспекты, все действия контролирует клуб. То, как играют футболисты, время покажет. Наша финансовая служба проводила аудиты», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 36 очков после 14 матчей. Сегодня, 10 ноября, «быки» сыграют с казанским «Рубином».