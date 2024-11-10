Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угальде запрыгнул на Довбню, Станкович тянул Маркиньоса за майку. Фото победы «Спартака»

Угальде запрыгнул на Довбню, Станкович тянул Маркиньоса за майку. Фото победы «Спартака»
ФК «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

10 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Матч закончился победой красно-белых со счётом 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба после матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4) высказался об отношении к нему болельщиков красно-белых.

«Я сам удивился, что болельщики «Спартака» ко мне относятся спокойно. Со временем фанаты успокаиваются, ведь со временем эмоции уходят и появляется логика. Болельщики намного теплее. Даже когда выходил из автобуса и разминался, то группа болельщиков отнеслась по-тёплому, хотя думал, что будет подколка. Время идёт и все всё осознают. У «Спартака» всё хорошо, и у меня всё хорошо. Жалеть мне не о чем», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android