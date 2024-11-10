Угальде запрыгнул на Довбню, Станкович тянул Маркиньоса за майку. Фото победы «Спартака»

10 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Матч закончился победой красно-белых со счётом 4:0.
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба после матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4) высказался об отношении к нему болельщиков красно-белых.
«Я сам удивился, что болельщики «Спартака» ко мне относятся спокойно. Со временем фанаты успокаиваются, ведь со временем эмоции уходят и появляется логика. Болельщики намного теплее. Даже когда выходил из автобуса и разминался, то группа болельщиков отнеслась по-тёплому, хотя думал, что будет подколка. Время идёт и все всё осознают. У «Спартака» всё хорошо, и у меня всё хорошо. Жалеть мне не о чем», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 10 ноября 2024
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