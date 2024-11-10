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Генеральный директор «Спартака» Малышев: доволен ли клуб моей работой? Время покажет

Генеральный директор «Спартака» Малышев: доволен ли клуб моей работой? Время покажет
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос об оценке своей работы со стороны клуба.

— Доволен ли клуб вашей работой, не будет новых кадровых изменений?
— Время покажет, это «Спартак», — передаёт слова Олега Малышева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с московским «Локомотивом». Матч состоится 23 ноября на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», начало игры — в 18:00 мск.

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