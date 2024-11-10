«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» со счётом 3:0.
В составе «Манчестер Юнайтед» отличились Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Лестера» Виктор Кристиансен.
После 11 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. «Лестер» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 10 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», у которого 28 очков.
- 10 ноября 2024
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