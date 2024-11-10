Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Фернандеш – 17'     2:0 Кристиансен – 38'     3:0 Гарначо – 82'    

В составе «Манчестер Юнайтед» отличились Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Лестера» Виктор Кристиансен.

После 11 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. «Лестер» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 10 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», у которого 28 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android