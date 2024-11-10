Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ньюкасл Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест» в матче 11-го тура АПЛ

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 3:1.

На 21-й минуте защитник «Ноттингема» Мурилло открыл счёт. Ответный мяч «Ньюкасла» забил нападающий Александер Исак. На 72-й минуте отличился полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон с передачи Исака. На 83-й минуте забил нападающий «Ньюкасла» Харви Барнс, которому ассистировал Сандро Тонали.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 18 очков. «Ноттингем Форест» с 19 очками идёт третьим.