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«Ньюкасл Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест» в матче 11-го тура АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест» в матче 11-го тура АПЛ
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Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мурилло – 21'     1:1 Исак – 54'     1:2 Жоэлинтон – 72'     1:3 Барнс – 83'    

На 21-й минуте защитник «Ноттингема» Мурилло открыл счёт. Ответный мяч «Ньюкасла» забил нападающий Александер Исак. На 72-й минуте отличился полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон с передачи Исака. На 83-й минуте забил нападающий «Ньюкасла» Харви Барнс, которому ассистировал Сандро Тонали.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 18 очков. «Ноттингем Форест» с 19 очками идёт третьим.

Турнирная таблица АПЛ
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