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«Ипсвич Таун» одержал первую победу в сезоне АПЛ, обыграв «Тоттенхэм» в матче 11-го тура

«Ипсвич Таун» одержал первую победу в сезоне АПЛ, обыграв «Тоттенхэм» в матче 11-го тура
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Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Ипсвич Таун». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Даррен Ингланд (Англия). «Ипсвич Таун» одержал первую победу в сезоне со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Смодич – 31'     0:2 Делап – 43'     1:2 Бентанкур – 69'    

На 31-й минуте полузащитник «Ипсвича» Сэмми Смодич открыл счёт. На 43-й минуте нападающий Лиам Делап увеличил преимущество гостей. Один мяч «Тоттенхэма» отыграл хавбек Родриго Бентанкур на 69-й минуте.

После 11 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков. «Ипсвич» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», у которого 28 очков.

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