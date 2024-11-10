«Черноморец» разгромил «Тюмень» в матче 18-го тура Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тюмень» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Алексей Лапатухин (Москва). «Черноморец» разгромил «Тюмень» со счётом 4:1.

На первой минуте нападающий «Черноморца» Мераби Уридия открыл счёт. На 18-й минуте форвард Никита Никифоров увеличил преимущество гостей. Один мяч «Тюмени» отыграл Оливье Кенфак на 21-й минуте. На 32-й минуте отличился Никифоров, оформив дубль во встрече. Спустя четыре минуты хавбек Роман Акбашев довёл счёт до разгромного — 4:1.

После 18 сыгранных матчей «Тюмень» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав девять очков. «Черноморец» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 27 очков. Возглавляет турнирную таблицу московское «Торпедо», у которого 36 очков.