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«Черноморец» разгромил «Тюмень» в матче 18-го тура Первой лиги

«Черноморец» разгромил «Тюмень» в матче 18-го тура Первой лиги
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Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тюмень» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Алексей Лапатухин (Москва). «Черноморец» разгромил «Тюмень» со счётом 4:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 4
Черноморец
Новороссийск
0:1 Уридия – 1'     0:2 Никифоров – 18'     1:2 Кенфак – 21'     1:3 Никифоров – 32'     1:4 Акбашев – 36'    

На первой минуте нападающий «Черноморца» Мераби Уридия открыл счёт. На 18-й минуте форвард Никита Никифоров увеличил преимущество гостей. Один мяч «Тюмени» отыграл Оливье Кенфак на 21-й минуте. На 32-й минуте отличился Никифоров, оформив дубль во встрече. Спустя четыре минуты хавбек Роман Акбашев довёл счёт до разгромного — 4:1.

После 18 сыгранных матчей «Тюмень» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав девять очков. «Черноморец» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 27 очков. Возглавляет турнирную таблицу московское «Торпедо», у которого 36 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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