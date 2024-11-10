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Гендиректор «Спартака» рассказал, есть ли в контракте Амарала неустойка в случае ухода

Гендиректор «Спартака» рассказал, есть ли в контракте Амарала неустойка в случае ухода
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, предусматривает ли контракт бывшего спортивного директора клуба Томаша Амарала неустойку в случае его ухода.

«Контракт Амарала не предусматривает неустойку в случае ухода», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 10 ноября, «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по совместному соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 36 очков после 14 матчей.

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