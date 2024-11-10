Олег Малышев: хотелось бы обойтись без чехарды, но в «Спартаке» все действия критикуются

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после ухода Томаша Амарала с должности спортивного директора клуба выразил надежду, что команде удастся найти кандидата на долгосрочную перспективу.

«Хотелось бы обойтись без чехарды. Но в «Спартаке» огромное давление, все действия критикуются. Не всем вдолгую удаётся работа в клубе, не все это выдерживают. Но мы бы хотели, чтобы был такой человек», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной и Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков после 15 игр.