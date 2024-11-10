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Генеральный директор «Спартака» Малышев: уход Амарала не изгнание. Это договорённость

Генеральный директор «Спартака» Малышев: уход Амарала не изгнание. Это договорённость
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал уход Томаша Амарала с должности спортивного директора клуба.

«Это не изгнание. Решение, о котором мы договорились с Томашем», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной и Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков после 15 игр. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 36 очков после 14 матчей.

До «Спартака» Томаш Амарал работал в португальской «Бенфике». В декабре он был назначен на должность спортивного директора красно-белых.

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