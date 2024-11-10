Руслан Нахушев: Галактионов проделывает феноменальную работу в «Локомотиве»

Экс-футболист Руслан Нахушев прокомментировал результаты «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Батраков — наша звёздочка и открытие этого чемпионата. Видел статистику, что на этом этапе чемпионата за всё время «Локомотив» в этом сезоне набрал наибольшее количество очков. На мой взгляд, Галактионов, весь тренерский штаб и футболисты проделывают феноменальную работу. Но взять игру с «Химками», где «Локомотив» был явным фаворитом, но произошла осечка. При этом железнодорожники навязали борьбу «Зениту» на выезде. Это супер!

Думаю, если «Локомотив» сохранит такой же темп, то второй круг будет интереснее. Нам, простым болельщикам, будет очень приятно смотреть, если за чемпионство будут бороться «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», а если ещё подтянутся «Спартак» и ЦСКА. Шесть команд, которые будут бороться за призовые места», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.