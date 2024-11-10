Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нахушев: Галактионов проделывает феноменальную работу в «Локомотиве»

Руслан Нахушев: Галактионов проделывает феноменальную работу в «Локомотиве»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист Руслан Нахушев прокомментировал результаты «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Батраков — наша звёздочка и открытие этого чемпионата. Видел статистику, что на этом этапе чемпионата за всё время «Локомотив» в этом сезоне набрал наибольшее количество очков. На мой взгляд, Галактионов, весь тренерский штаб и футболисты проделывают феноменальную работу. Но взять игру с «Химками», где «Локомотив» был явным фаворитом, но произошла осечка. При этом железнодорожники навязали борьбу «Зениту» на выезде. Это супер!

Думаю, если «Локомотив» сохранит такой же темп, то второй круг будет интереснее. Нам, простым болельщикам, будет очень приятно смотреть, если за чемпионство будут бороться «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», а если ещё подтянутся «Спартак» и ЦСКА. Шесть команд, которые будут бороться за призовые места», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Наир Тикнизян: «Локомотив» не был бы в тройке, если бы не боролся за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android