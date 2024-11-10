Малышев: решение КДК нелогично, Литвинов уворачивался от удара и избегал контакта

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев отреагировал на решение КДК РФС наказать защитника ЦСКА Виллиана Рошу и игрока «Спартака» Руслана Литвинова за потасовку в очном матче 14-го тура РПЛ. Рошу дисквалифицировали на три встречи, а Литвинова – на две. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

— Как оцените решение КДК в четверг?

— Я стараюсь уходить от эмоций. Можно наговорить… Решение нелогично, непонятное для меня. Если смотреть эпизод целиком, было много участников. Он начался после нарушения на Барко. Потом было на Угальде, а дальше все эмоционировали. Было воздействие на Литвинова до его действий. Единственный момент с открытым ударом сделал не наш игрок. Если посмотреть видео, Руслан уворачивался от удара и избегал контакта. Я не понимаю, почему наказание одинаковое.

— ЦСКА второй раз переигрывает «Спартак» в таких органах.

— Я в целом вижу нелогичность и непоследовательность. За удар недавно нашего игрока отстранили на шесть, а тут два. Ну вот, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.