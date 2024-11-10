Александр Мостовой: «Спартак» должен быть в тройке. Удивляет, что там «Локомотив»

Бывший футболист Александр Мостовой оценил результаты «Спартака» по итогам первого круга РПЛ.

«Пока не будем оценивать «Спартак» за проведённые полсезона. Оценивать надо в конце. А так всё нормально. Я остаюсь при своём мнении, что «Спартак» должен быть в тройке. Пока меня удивляет, что там находится «Локомотив». Но подождём конца сезона, ведь будет длинная пауза и начнётся вторая часть сезона», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» по итогам 15 сыгранных матчей набрал 28 очков. Подопечные Деяна Станковича располагаются на пятом месте в турнирной таблице. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 34 очка.