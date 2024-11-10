«Рома» уступила «Болонье», «Фиорентина» обыграла «Верону» в 12-м туре Серии А
Поделиться
Завершился матч 12-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло. «Болонья» одержала победу со счётом 3:2.
Италия — Серия А . 12-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 3
Болонья
Болонья
0:1 Кастро – 25' 1:1 Эль-Шаарави – 63' 1:2 Орсолини – 66' 1:3 Карлссон – 77' 2:3 Эль-Шаарави – 82'
На 25-й минуте забил игрок «Болоньи» Сантьяго Кастро. На 63-й минуте счёт сравнял нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави. На 66-й минуте забил нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини. На 77-й минуте отличился полузащитник «Болоньи» Йеспер Карлссон. На 82-й минуте Эль-Шаарави оформил дубль.
В параллельном матче 12-го тура играли «Фиорентина» и «Верона». «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:1.
Италия — Серия А . 12-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 1
Верона
Верона
1:0 Кин – 4' 1:1 Сердар – 18' 2:1 Кин – 59' 3:1 Кин – 90+2'
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2024
-
20:30
-
20:30
-
20:26
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:10
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:50
-
19:49
-
19:43
-
19:35
-
19:32
-
19:27
-
19:22
-
19:17
-
19:14
-
19:03
-
19:03
-
19:02
-
19:01
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:48
-
18:45
-
18:45
-
18:43