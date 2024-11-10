«Рома» уступила «Болонье», «Фиорентина» обыграла «Верону» в 12-м туре Серии А

Завершился матч 12-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло. «Болонья» одержала победу со счётом 3:2.

На 25-й минуте забил игрок «Болоньи» Сантьяго Кастро. На 63-й минуте счёт сравнял нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави. На 66-й минуте забил нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини. На 77-й минуте отличился полузащитник «Болоньи» Йеспер Карлссон. На 82-й минуте Эль-Шаарави оформил дубль.

В параллельном матче 12-го тура играли «Фиорентина» и «Верона». «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:1.