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«Рома» уступила «Болонье», «Фиорентина» обыграла «Верону» в 12-м туре Серии А

«Рома» уступила «Болонье», «Фиорентина» обыграла «Верону» в 12-м туре Серии А
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Завершился матч 12-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло. «Болонья» одержала победу со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 12-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 3
Болонья
Болонья
0:1 Кастро – 25'     1:1 Эль-Шаарави – 63'     1:2 Орсолини – 66'     1:3 Карлссон – 77'     2:3 Эль-Шаарави – 82'    

На 25-й минуте забил игрок «Болоньи» Сантьяго Кастро. На 63-й минуте счёт сравнял нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави. На 66-й минуте забил нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини. На 77-й минуте отличился полузащитник «Болоньи» Йеспер Карлссон. На 82-й минуте Эль-Шаарави оформил дубль.

В параллельном матче 12-го тура играли «Фиорентина» и «Верона». «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 12-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 1
Верона
Верона
1:0 Кин – 4'     1:1 Сердар – 18'     2:1 Кин – 59'     3:1 Кин – 90+2'    
Турнирная таблица Серии А
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