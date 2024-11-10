«Ницца» поделила очки с «Лиллем» в матче 11-го тура Лиги 1

Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ницца» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Жереми Стина (Франция). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

На 17-й минуте нападающий «Лилля» Матиас Фернандес открыл счёт. Ответный мяч «Ниццы» забил полузащитник Софьян Диоп. На 66-й минуте Митчел Баккер вывел гостей вперёд. На 90+6-й минуте хавбек Том Луше сравнял счёт.

После 11 сыгранных матчей «Ницца» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков. «Лилль» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 19 очков. Возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ», у которого 29 очков.