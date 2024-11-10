Александр Мостовой: кто закапывает «Спартак», подождите!

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал итоги матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Акроном» (4:0).

«Акрон» в матче со «Спартаком» удивил с отрицательной стороны. Я прогнозировал победу «Спартака» со счётом 2:0 или 3:1, но получилось вообще 4:0. Можно сказать, что на поле была одна команда. Эта победа ещё раз подтверждает мои слова: «Кто закапывает «Спартак», подождите!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков.