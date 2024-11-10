Александр Мостовой: кто закапывает «Спартак», подождите!
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал итоги матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Акроном» (4:0).
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28' 2:0 Угальде – 58' 3:0 Бонгонда – 63' 4:0 Угальде – 74'
Удаления: нет / Бакаев – 86'
«Акрон» в матче со «Спартаком» удивил с отрицательной стороны. Я прогнозировал победу «Спартака» со счётом 2:0 или 3:1, но получилось вообще 4:0. Можно сказать, что на поле была одна команда. Эта победа ещё раз подтверждает мои слова: «Кто закапывает «Спартак», подождите!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков.
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