Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев записал видеообращение после победы над «Крыльями Советов»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил фанатов с победой над самарскими «Крыльями Советов» (2:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Друзья, всех с победой! У команды три очка, а у меня вот что», — сказал Акинфеев в видео в телеграм-канале и показал награду лучшему игроку встречи.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

После 15 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с «Ростовом». Матч состоится 23 ноября, начало — в 14:15 мск.