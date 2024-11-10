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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев записал видеообращение после победы над «Крыльями Советов»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев записал видеообращение после победы над «Крыльями Советов»
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил фанатов с победой над самарскими «Крыльями Советов» (2:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5'     1:1 Дмитриев – 60'     1:2 Круговой – 84'    

«Друзья, всех с победой! У команды три очка, а у меня вот что», — сказал Акинфеев в видео в телеграм-канале и показал награду лучшему игроку встречи.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

После 15 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с «Ростовом». Матч состоится 23 ноября, начало — в 14:15 мск.

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