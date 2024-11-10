«Рома» объявила об уходе Юрича. Клуб уволил второго тренера за два месяца

Итальянская «Рома» на официальном сайте объявила об уходе Ивана Юрича с поста главного тренера команды.

«Мы хотели бы поблагодарить Ивана Юрича за его напряженную работу в течение последних нескольких недель.

Он действовал в сложных условиях с высочайшим профессионализмом, и мы благодарны ему за это. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях.

Поиск нового главного тренера уже начался, и объявим о нём в ближайшие дни», — говорится в заявлении клуба.

Ранее, 18 сентября, итальянский клуб объявил об увольнении главного тренера Даниэле Де Росси. «Рома» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очка за 12 матчей.