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Червиченко: Томаш Амарал — очередной идиотский эксперимент «Спартака»

Червиченко: Томаш Амарал — очередной идиотский эксперимент «Спартака»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об увольнении спортивного директора клуба Томаша Амарала.

«Томаш Амарал — очередной идиотский эксперимент «Спартака». Я не понимаю, по каким параметрам люди попадают работать в «Спартак». Кто-то сидит в офисе «Бенфики» возле компьютера и мониторит, с кем можно провести переговоры. Потом сочиняют легенду, что все трансферы идут через Амарала и он всех затаскивает сюда. То есть для непосвящённой публики это хорошая история, но хотелось, чтобы в клубе были посвящены.

В «Спартаке» либо знают и верят в эту историю для плебса, либо сами не знают. Отсюда такие трансферы. А потом заявление, что у «Спартака» хорошие трансферы. У всех разные взгляды, но я не считаю трансфер, который похвалил Малышев, хорошим. Но ему виднее, ведь он руководит командой», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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