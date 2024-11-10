Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк получил вызов в сборную России

Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк получил вызов в сборную России
Комментарии

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк получил вызов в национальную команду России на международные товарищеские матчи со сборными Брунея и Сирии. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

«Поздравляем, Давид! Желаем скорейшего дебюта и успешных выступлений за сборную страны!» — написано в сообщении клуба в телеграм-канале.

Для вратаря Волка это первый вызов в национальную команду. В текущем сезоне голкипер сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и шесть раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 800 тыс.

Материалы по теме
Александр Максименко высказался о соперниках сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android