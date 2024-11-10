Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк получил вызов в сборную России

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк получил вызов в национальную команду России на международные товарищеские матчи со сборными Брунея и Сирии. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

«Поздравляем, Давид! Желаем скорейшего дебюта и успешных выступлений за сборную страны!» — написано в сообщении клуба в телеграм-канале.

Для вратаря Волка это первый вызов в национальную команду. В текущем сезоне голкипер сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и шесть раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 800 тыс.