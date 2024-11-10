«Атлетико» Мадрид с минимальным счётом обыграл «Мальорку» в Ла Лиге
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Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Атлетико» одержал победу со счётом 1:0.
Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 61'
Первый тайм завершился без забитых мячей. Единственный гол на 61-й минуте забил нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. Ему ассистировал Джулиано Симеоне.
Ранее завершился ещё один матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Бетис» и «Сельта». Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
Сельта
Виго
0:1 Родригес – 13' 1:1 Роке Феррейра – 40' 1:2 Дувикас – 82' 2:2 Бартра – 90+5'
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