«Атлетико» Мадрид с минимальным счётом обыграл «Мальорку» в Ла Лиге

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Атлетико» одержал победу со счётом 1:0.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Единственный гол на 61-й минуте забил нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. Ему ассистировал Джулиано Симеоне.

Ранее завершился ещё один матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Бетис» и «Сельта». Команды сыграли вничью со счётом 2:2.