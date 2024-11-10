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Игрок «Рубина» Мирлинд Даку не реализовал второй пенальти подряд

Игрок «Рубина» Мирлинд Даку не реализовал второй пенальти подряд
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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром». Таким образом, Даку не смог реализовать второй 11-метровый подряд. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу «Рубина».

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Чумич – 18'     1:1 Черников – 53'    

До этого Даку не забил с пенальти в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА.

Мирлинд Даку в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

После 14 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 36 очков.

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