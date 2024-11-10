Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Краснодара» в игре в «Рубином»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти, назначенный в ворота «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России с «Рубином». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). На момент написания новости счёт в игре — 1:0. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тут всё правильно – игрок «Краснодара» совершил наступ, пенальти назначен верно. Сам Карасёв эпизод не видел – обзор перекрывал Петров», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 14 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 36 очков.