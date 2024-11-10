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Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Краснодара» в игре в «Рубином»

Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Краснодара» в игре в «Рубином»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти, назначенный в ворота «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России с «Рубином». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). На момент написания новости счёт в игре — 1:0. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Перерыв
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Чумич – 18'    

«Тут всё правильно – игрок «Краснодара» совершил наступ, пенальти назначен верно. Сам Карасёв эпизод не видел – обзор перекрывал Петров», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 14 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 36 очков.

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