Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов — об Амарале: подписать Барко в «Спартак» — успех. Давно не было таких игроков

Кечинов — об Амарале: подписать Барко в «Спартак» — успех. Давно не было таких игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался по поводу увольнения Томаша Амарала с поста спортивного директора московского «Спартака».

«Учитывая, что Амарал привёл в «Спартак» Барко, мне кажется, это хорошая работа. Это игрок высокого уровня, тем более в такое время, когда российские клубы не играют в еврокубках. Это однозначно успех, давно не было футболистов такого уровня в клубе. Угальде наконец-то гораздо лучше играет, чем в прошлом сезоне. Трансфер Абены делался с подачи Станковича, поэтому тут не стоит обвинять Амарала. Но если руководство посчитало, что летнее трансферное окно прошло не очень, то так и есть. Значит, задачи ставились подписать больше игроков такого уровня, как Барко», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Червиченко: Томаш Амарал — очередной идиотский эксперимент «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android