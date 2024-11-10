Кечинов — об Амарале: подписать Барко в «Спартак» — успех. Давно не было таких игроков

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался по поводу увольнения Томаша Амарала с поста спортивного директора московского «Спартака».

«Учитывая, что Амарал привёл в «Спартак» Барко, мне кажется, это хорошая работа. Это игрок высокого уровня, тем более в такое время, когда российские клубы не играют в еврокубках. Это однозначно успех, давно не было футболистов такого уровня в клубе. Угальде наконец-то гораздо лучше играет, чем в прошлом сезоне. Трансфер Абены делался с подачи Станковича, поэтому тут не стоит обвинять Амарала. Но если руководство посчитало, что летнее трансферное окно прошло не очень, то так и есть. Значит, задачи ставились подписать больше игроков такого уровня, как Барко», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.