Червиченко: было бы абсолютно логично, если бы Малышев покинул «Спартак» вслед за Амаралом

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об увольнении спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

«Было бы абсолютно логично, если бы Малышев покинул «Спартак» вслед за Амаралом. Команда не показывает игры и не занимает достойные места, хотя тратятся такие же деньги, как и у лидеров. А лидеры хотя бы радуют своих болельщиков, а в «Спартаке» такое происходит время от времени. Такое ощущение, что болельщикам кидают кость: «На порадуйтесь недельку, через неделю вытрепим все нервы, а через две недели снова что-то зацепим», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.