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В «Динамо» Махачкала высказались о вызове вратаря Волка в сборную России

В «Динамо» Махачкала высказались о вызове вратаря Волка в сборную России
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал вызов вратаря Давида Волка в сборную России.

«Для нас вызов Волка в сборную России стало приятной неожиданностью. Поздравили Давида. Это очень хорошо для него и клуба. Он приедет в сборную, познакомится, сделают выводы. Это говорит о том, что надо работать дальше. Не знаем, сыграет он или нет, это решает тренерский штаб. Но мы верим в Давида. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Для вратаря Волка это первый вызов в национальную команду. В текущем сезоне голкипер сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и шесть раз сыграл «на ноль».

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