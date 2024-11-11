В матче 15-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» был поставлен пенальти в ворота «быков». Таким образом, в ворота «Краснодара» поставили пенальти впервые за 51 матч. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва).

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Рубина» Никола Чумич. На 31-й минуте в ворота «Краснодара» был назначен пенальти, но форвард «Рубина» Мирлинд Даку не смог его реализовать. На 53-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Александр Черников. На 87-й минуте отличился игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун, но его гол был отменён.

После 15 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 37 очков.