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В ворота «Краснодара» поставили пенальти впервые за 51 матч

В ворота «Краснодара» поставили пенальти впервые за 51 матч
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В матче 15-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» был поставлен пенальти в ворота «быков». Таким образом, в ворота «Краснодара» поставили пенальти впервые за 51 матч. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Чумич – 18'     1:1 Черников – 53'    

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Рубина» Никола Чумич. На 31-й минуте в ворота «Краснодара» был назначен пенальти, но форвард «Рубина» Мирлинд Даку не смог его реализовать. На 53-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Александр Черников. На 87-й минуте отличился игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун, но его гол был отменён.

После 15 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 37 очков.

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