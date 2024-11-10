Валерий Кечинов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Акроном»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о разгромной победе красно-белых в матче 15-го тура РПЛ с «Акроном» (4:0).

«Спартак» был на голову сильнее «Акрона», владел преимуществом, забил четыре, мог и ещё столько же. Результат абсолютно по делу.

У Бонгонда очень удачный период — забил «Пари НН», ЦСКА, сейчас «Акрону» два. Это хорошо, пусть так и продолжает. «Спартаку» это только на руку. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.