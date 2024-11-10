Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Акроном»

Валерий Кечинов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Акроном»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о разгромной победе красно-белых в матче 15-го тура РПЛ с «Акроном» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Спартак» был на голову сильнее «Акрона», владел преимуществом, забил четыре, мог и ещё столько же. Результат абсолютно по делу.

У Бонгонда очень удачный период — забил «Пари НН», ЦСКА, сейчас «Акрону» два. Это хорошо, пусть так и продолжает. «Спартаку» это только на руку. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
«Спартак» выдал лучший матч в сезоне! Бонгонда и Угальде устроили топ-перформанс. Видео
«Спартак» выдал лучший матч в сезоне! Бонгонда и Угальде устроили топ-перформанс. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android