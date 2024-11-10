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«Гавр» разгромно проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1, Кузяев вышел на поле на 80-й минуте

«Гавр» разгромно проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1, Кузяев вышел на поле на 80-й минуте
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Завершился матч 11-го тура Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Реймс». Игра проходила на стадионе «Осеан» в Гавре (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хаким Бен Эль-Хадж. «Реймс» одержал победу со счётом 3:0.

Франция — Лига 1 . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 3
Реймс
Реймс
0:1 Диаките – 15'     0:2 Накамура – 21'     0:3 Ито – 57'    

На 15-й минуте забил игрок «Реймса» Умар Диаките. На 21-й минуте отличился нападающий «Реймса» Кэито Накамура с передачи Серхио Акьема. На 57-й минуте забил нападающий «Реймса» Дзюня Ито. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 80-й минуте матча.

«Реймс» после 11 матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 17 очками. «Гавр» с девятью очками располагается на предпоследнем, 17-м месте с девятью очками.

Турнирная таблица Лиги 1
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