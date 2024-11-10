«Гавр» разгромно проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1, Кузяев вышел на поле на 80-й минуте

Завершился матч 11-го тура Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Реймс». Игра проходила на стадионе «Осеан» в Гавре (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хаким Бен Эль-Хадж. «Реймс» одержал победу со счётом 3:0.

На 15-й минуте забил игрок «Реймса» Умар Диаките. На 21-й минуте отличился нападающий «Реймса» Кэито Накамура с передачи Серхио Акьема. На 57-й минуте забил нападающий «Реймса» Дзюня Ито. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 80-й минуте матча.

«Реймс» после 11 матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 17 очками. «Гавр» с девятью очками располагается на предпоследнем, 17-м месте с девятью очками.