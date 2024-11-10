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«Ещё не совсем верю». Российский вратарь «Кайрата» Ульянов — о чемпионстве в Казахстане

«Ещё не совсем верю». Российский вратарь «Кайрата» Ульянов — о чемпионстве в Казахстане
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Российский вратарь казахстанского «Кайрата» Вадим Ульянов высказался о чемпионстве клуба в чемпионате страны.

«Я пока ещё не совсем верю, что мы выиграли чемпионат Казахстана. Я впервые в жизни стал чемпионом, для меня это особенный и важный момент. Хочется проживать эти эмоции снова и снова. Конечно, упорная борьба за чемпионство придаёт особенных чувств: за два тура до конца чемпионата мы отставали от «Астаны» на два очка, и, если честно, шансов было не так уж много. Но мы верили в осечку «Астаны», и она случилась.

На наш чемпионский матч не привезли сам кубок. До последнего момента не было понятно, кто станет чемпионом, поэтому трофей решили не привозить. Сегодня всё будет спокойно, а уже завтра — награждение на стадионе. Надеюсь, что соберутся полные трибуны, которые вмещают 23 тыс. человек. Ждём всех болельщиков!» — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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