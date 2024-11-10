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Челси — Арсенал, результат матча 10 ноября 2024, счёт 1:1, АПЛ 2024-2025

«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в лондонском дерби АПЛ
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Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Итоговый результат — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Мартинелли – 60'     1:1 Нету – 70'    

На 60-й минуте счёт открыл нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли. Через 10 минут нападающий Педру Нету забил ответный мяч «Челси».

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Арсенал» располагается на четвёртой строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 28 очков.

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