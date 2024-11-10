«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в лондонском дерби АПЛ

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Итоговый результат — 1:1.

На 60-й минуте счёт открыл нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли. Через 10 минут нападающий Педру Нету забил ответный мяч «Челси».

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Арсенал» располагается на четвёртой строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 28 очков.