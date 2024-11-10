«Рубин» — «Краснодар»: Черников забил в начале второго тайма

В эти минуты проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра идёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). Матч начался в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Рубина» Никола Чумич. На 31-й минуте в ворота «Краснодара» был назначен пенальти, но форвард «Рубина» Мирлинд Даку не смог его реализовать. На 53-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

После 14 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 36 очков.