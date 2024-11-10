Экс-президент «Торпедо» Маслов: до Амарала иностранцы в «Спартаке» были посерьёзнее

Бывший президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался по поводу увольнения Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».

– Говорить какие-то вещи в спину уходящему человеку – это плохо. Я скажу так: если бы работа Амарала устраивала руководство «Спартака», наверное, контракт с ним не прекращали бы досрочно.

– Говорят, что Амарал сам попросил об уходе из «Спартака».

– Если так, пусть объявят. Может быть, ему что-то не нравится в нашей стране, может, у него есть другое предложение из Европы, может, хочет домой. У нас ведь достаточно трудный чемпионат. Он, наверное, ставил какие-то цели. Сейчас понимает, что догнать Петербург будет тяжеловато. Мы узнаем правду только в одном случае: если руководство «Спартака» этого захочет.

– Как вы считаете, кто стал лучшим приобретением «Спартака» при Амарале? [Эсекьель] Барко или [Манфред] Угальде?

– Барко, наверное, получше. Мы помним, как он начал. Но до сегодняшнего матча (с «Акроном». – Прим. «Чемпионата») у Барко была определённая пауза. Сначала у всех были восторженные мнения по этому футболисту. Конечно, Барко – украшение чемпионата. Безусловно, он это доказывал. Потом как-то сбавил обороты, но сегодня, на мой взгляд, сыграл достаточно собранно, на команду и, опять же, результативно. Барко – хорошее приобретение. И Угальде – неплохой парень. Но иностранцы в «Спартаке» до Амарала были посерьёзнее, чем те, которые пришли сейчас.

– «Спартаку» стоит снова искать иностранца на замену Амаралу или посмотреть достойного кандидата в России?

– Я считаю, что в «Спартаке» работают квалифицированные люди, любящие этот футбольный клуб. И они точно разберутся без моего мнения, — приводит слова Маслова «РБ Спорт».